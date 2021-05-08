Хавьер Паскуаль признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ выбрала Хавьера Паскуаля из «Зенита» лучшим тренером сезона-2020/21.

В завершившемся регулярном чемпионате «Зенит» Паскуаля выдал лучший результат в клубной истории. С показателем 20-4 санкт-петербургский клуб занял 1-е место.

«Зенит» также стал лучшей командой по игре в защите: в среднем подопечные Паскуаля пропускали 71,6 очка за встречу.