Источник: защитник «Зелена-Гуры» Лундберг перейдет в ЦСКА
16:21
ЦСКА договорился с польской «Зелена-Гурой» о переходе атакующего защитника Габриэля Лундберга, утверждает в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.
26-летний игрок пополнит состав московского клуба уже в скором времени, после матчей Кубка Польши.
Лундберг подпишет контракт с ЦСКА на 2,5 года. Московский клуб также должен будет заплатить компенсацию «Зелена-Гуре».
Датский защитник был одним из лидеров польского клуба в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Лундберг сыграл в 18 матчах, в которых набирал 20,4 очка и 5,4 передачи. Игрок был признан MVP декабря в лиге.
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