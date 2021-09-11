Источник: Майк Джеймс ведет переговоры с «Монако»
Бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс может продолжить карьеру в «Монако». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Home of Glory.
11 сентября ЦСКА официально объявил о расторжении действующего соглашения с защитником.
31-летний американец провел в составе московского клуба два неполных сезона. На счету Джеймса 87 матчей за ЦСКА, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.
Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал 31-летнему игроку предложение о новом контракте. Американец вернулся в Москву и выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2
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