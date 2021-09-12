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ЦСКА разгромил «Олимпиакос» и выиграл предсезонный турнир на Кипре

22:36
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На Кипре прошли заключительные матчи предсезонного международного турнира Neofytos Chandriotis с участием ЦСКА, «Зенита», «Олимпиакоса» и «Лаврио».

«Зенит» разгромил «Лаврио» (79:51). ЦСКА одержал победу над «Олимпиакосом» (85:68).

Таким образом, подопечные Дмитрия Итудиса завоевали первое место на турнире.

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Иван Шитик все материалы автора

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