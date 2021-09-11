Андрей Ватутин: «Искренне желаю Джеймсу удачи»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с защитником Майком Джеймсом.

«У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты.

Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди еще немало личных и профессиональных побед», — передает слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал 31-летнему игроку предложение о новом контракте. Американец вернулся в Москву и выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.