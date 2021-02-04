Источник: баскетболистам «Химок» не платят зарплату два месяца
10:58
«Химки» испытывают проблемы с выплатой зарплаты баскетболистам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации источника, игроки подмосковной команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.
В январе «Химки» объявили о расторжении контрактов с форвардом Йонасом Жеребко и центровым Грегом Монро. 4 февраля Жеребко объявил о том, что клуб должен ему «миллионы крон» и рассказал о проблемах клуба с выплатой зарплат.
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