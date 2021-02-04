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Источник: баскетболистам «Химок» не платят зарплату два месяца

10:58

«Химки» испытывают проблемы с выплатой зарплаты баскетболистам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, игроки подмосковной команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

В январе «Химки» объявили о расторжении контрактов с форвардом Йонасом Жеребко и центровым Грегом Монро. 4 февраля Жеребко объявил о том, что клуб должен ему «миллионы крон» и рассказал о проблемах клуба с выплатой зарплат.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210204/zherebko-1595960674.html

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