Жеребко заявил о миллионных долгах «Химок» перед ним

Бывший форвард «Химок» Йонас Жеребко в интервью Aftonbladet заявил, что подмосковный клуб должен ему миллионы крон.

«Мне нужно было встретиться с семьей, потому что мы давно не виделись. В декабре я улетел домой, 4 января уже был готов вернуться обратно в Москву. Но получил сообщение от агента, в котором говорилось, что я могу не возвращаться. Начались проблемы с выплатой зарплаты, я даже не понял, что произошло. «Химки» повели себя некорректно в данной ситуации, клуб должен мне миллионы крон», — заявил швед в интервью 3 февраля.

1 шведская крона равна 9 рублям.

23 января стало известно, что «Химки» расторгли контракты с баскетболистами Йонасом Жеребко и Грегом Монро. 33-летний швед выступал в подмосковной команде с 2019 года, набирая в среднем 11 с половиной очков в матчах Евролиги.