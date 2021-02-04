В «Химках» заявили, что Жеребко самовольно покинул команду в конце прошлого года

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что шведский форвард Йонас Жеребко самовольно покинул расположение команды в конце 2020 года, что стало причиной расторжения контракта с баскетболистом.

«Жеребко 30 декабря самовольно, без всякого согласования с главным тренером и руководством клуба, покинул расположение команды и территорию РФ. Клуб не давал никакого разрешения на эти действия игрока. Он не просто покинул клуб без разрешения, но и не вернулся на официальные игры 3, 8, 12, 14 января и так далее. В соответствии с контрактом, игрок был оштрафован за пропуск официальных игр и тренировок без уважительных причин. Контракт с ним был расторгнут», — приводит «РИА Новости» слова Астахова.

23 января стало известно, что «Химки» расторгли соглашение с Жеребко. 33-летний швед выступал в подмосковной команде с 2019 года, набирая в среднем 11 с половиной очков в матчах Евролиги. 4 февраля баскетболист заявил, что у «Химок» есть задолженность по зарплате перед ним.