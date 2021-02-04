Хог заменит травмированного Шенгелию в Матче звезд-2021
17:13
Центровой «Енисея» Дастин Хог примет участие в Матче звезд-2021 Единой Лиги ВТБ, сообщает официальный Twitter лиги.
28-летний американец заменит форварда ЦСКА Торнике Шенгелию, который получил травму колена.
Матч звезд-2021 Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Ранее определились составы «Звезд России» и «Звезд мира».
Центровой «Енисея» Дастин Хог заменит травмированного Торнике Шенгелию из ЦСКА на Матче Звезд-2021 в Москве, который состоится 14 февраля!— VTB League (@VTBUL) February 4, 2021
The Enisey's center Dustin Hogue will replace injured Tornike Shengelia of CSKA on World Stars at #vtballstar 2021 in Moscow! pic.twitter.com/3cg8MbAgX0
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю