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Хог заменит травмированного Шенгелию в Матче звезд-2021

17:13
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Центровой «Енисея» Дастин Хог примет участие в Матче звезд-2021 Единой Лиги ВТБ, сообщает официальный Twitter лиги.

28-летний американец заменит форварда ЦСКА Торнике Шенгелию, который получил травму колена.

Матч звезд-2021 Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Ранее определились составы «Звезд России» и «Звезд мира».

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