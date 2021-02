Хог заменит травмированного Шенгелию в Матче звезд-2021

Центровой «Енисея» Дастин Хог заменит травмированного Торнике Шенгелию из ЦСКА на Матче Звезд-2021 в Москве, который состоится 14 февраля!



The Enisey's center Dustin Hogue will replace injured Tornike Shengelia of CSKA on World Stars at #vtballstar 2021 in Moscow! pic.twitter.com/3cg8MbAgX0