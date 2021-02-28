«Химки» уступили «Зелена-Гуре», Швед набрал 34 очка
16:57
«Химки» на своей площадке проиграли польскому клубу «Зелена-Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:99.
У хозяев выделялся Алексей Швед, который набрал 34 очка и сделав семь передач.
В составе польского клуба стоит отметить центрового Джеффри Гроселла, в активе которого 27 очков и девять подборов.
«Зелена-Гура» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, «Химки» — седьмые.
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«Химки» — «Зелена-Гура» — 94:99 (21:26, 31:20, 15:24, 27:29)
28 февраля. Химки. «БЦ МО».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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