«Химки» уступили «Зелена-Гуре», Швед набрал 34 очка

«Химки» на своей площадке проиграли польскому клубу «Зелена-Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:99.

У хозяев выделялся Алексей Швед, который набрал 34 очка и сделав семь передач.

В составе польского клуба стоит отметить центрового Джеффри Гроселла, в активе которого 27 очков и девять подборов.

«Зелена-Гура» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, «Химки» — седьмые.

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«Химки» — «Зелена-Гура» — 94:99 (21:26, 31:20, 15:24, 27:29)

28 февраля. Химки. «БЦ МО».