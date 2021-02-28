Андрей Воронцевич стал игроком «Нижнего Новгорода»

Форвард сборной России Андрей Воронцевич определился с новым клубом. По информации «СЭ», в ближайшее время трехкратный чемпион Евролиги подпишет контракт с «Нижним Новгородом» и будет заявлен для участия в Лиге чемпионов. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

Напомним, что 33-летний Воронцевич стал свободным агентом нынешним летом, после окончания контракта с ЦСКА. Он провел в составе армейцев 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ (2015). Уроженец Омска занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных матчей (696), третье по количеству набранных очков (4169) и второе по подборам (2416).

В сборной России Андрей Воронцевич выступает с 2009 года, приняв участие в четырех Евробаскетах (лучший результат бронза в 2011 году) и двух чемпионатах мира (7-е место в 2010). На ЧМ-2019 в Китае Воронцевич стал лидером команды сразу по трем основным показателям: 12,8 очка в среднем за игру, 7 подборов и 18,4 балла за эффективность действий. В последних четырех матчах квалификации Евробаскета форвард был капитаном национальной команды.

(Тимур Ганеев)