«Химки» в гостях обыграли «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 81:65.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Эрик Макколлум, в активе которого 24 очка. Дабл-дабл в составе победителей оформил Вячеслав Зайцев (18 очков, 11 подобров).

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«Цмоки-Минск» (Минск) — «Химки» — 65:81 (17:16, 13:21, 15:19, 20:25)

21 апреля. Минск. «Минск-арена».