ЦСКА объявил о переходе Майка Джеймса в клуб НБА

ЦСКА объявил о переходе разыгрывающего армейцев Майка Джеймса в неназванный клуб НБА.

«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-синих.

Наш клуб и защитник @TheNatural 05 пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21.



В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации.#CSKAbasket pic.twitter.com/QzxjeRYzi5 — CSKA Moscow (@cskabasket) April 21, 2021

По окончании сезона-2020/21 Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА. Его контракт с армейцами действует до конца сезона-2022/23.

19 апреля сообщалось, что 30-летний Джеймс подпишет контракт с «Бруклином». 29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.