"Химки" объявили о переходе Букера

"Химки" объявили о заключении однолетнего соглашения с американским центровым Девином Букером. Предыдущие три сезона 28-летний игрок провел в мюнхенской "Баварии".
В прошлом сезоне в Евролиге Букер провел 16 игр, набирал в среднем 8, 9 очков и собирая 3, 4 подбора.
– Я очень рад и взволнован, меня ждет новый этап карьеры с такой сильной командой. Жду встречи с моими новыми партнерами скорее бы начать сезон. Это новый вызов для меня, и я готов отдать все силы ради побед "Химок".
⚡️ @DevinBooker31 переходит в «Химки»! Контракт с центровым рассчитан на 1 год / Devin Booker joins Khimki on a one-year deal, welcome!#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/tRp8RGArS4— BC Khimki (@Khimkibasket) 16 июля 2019 г.
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