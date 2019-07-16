"Химки" объявили о переходе Букера

"Химки" объявили о заключении однолетнего соглашения с американским центровым Девином Букером. Предыдущие три сезона 28-летний игрок провел в мюнхенской "Баварии".

В прошлом сезоне в Евролиге Букер провел 16 игр, набирал в среднем 8, 9 очков и собирая 3, 4 подбора.

– Я очень рад и взволнован, меня ждет новый этап карьеры с такой сильной командой. Жду встречи с моими новыми партнерами скорее бы начать сезон. Это новый вызов для меня, и я готов отдать все силы ради побед "Химок".