Главный тренер «Зенита» о победе над УНИКСом: «Для нас была одна из лучших игр»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (84:80).

«Во-первых, мне бы хотелось поздравить УНИКС с замечательным сезоном, который проводит команда. Для нас сегодня была одна из лучших игр, которую мы показали любителям баскетбола и нашим болельщикам. Во второй половине мы завладели инициативой и добились 14-очкового лидерства в дебюте заключительной четверти. При поддержке трибун УНИКС обрел второе дыхание, начал убегать в быстрые прорывы, попадать трехочковые и вернулся в игру. Но мы контролировали ход встречи и в итоге одержали важную для нас победу», — цитирует тренера сайт лиги.

Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).