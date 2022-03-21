Главный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (80:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что проявили мужество и сражались до конца против сильнейшей на данный момент команды Единой лиги ВТБ. Считаю, мы боролись и показали свой максимум, но нам нужно внести коррективы. Потому что нелегко играть против такого соперника, как «Зенит», всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром. Благодарю болельщиков за поддержку! До конца регулярного чемпионата осталось провести 3 матча, каждый из которых для нас сродни финалу. Нам нужно выиграть все игры, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице. Мы будем бороться!» — цитирует тренера сайт лиги.

Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).

После этого матча УНИКС уступил лидерство в чемпионате московскому ЦСКА, обе команды одержали по 14 побед в 17 матчах, «Зенит» (12 побед) идет третьим.