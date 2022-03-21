Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:55

Главный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (80:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что проявили мужество и сражались до конца против сильнейшей на данный момент команды Единой лиги ВТБ. Считаю, мы боролись и показали свой максимум, но нам нужно внести коррективы. Потому что нелегко играть против такого соперника, как «Зенит», всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром. Благодарю болельщиков за поддержку! До конца регулярного чемпионата осталось провести 3 матча, каждый из которых для нас сродни финалу. Нам нужно выиграть все игры, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице. Мы будем бороться!» — цитирует тренера сайт лиги.

Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).

После этого матча УНИКС уступил лидерство в чемпионате московскому ЦСКА, обе команды одержали по 14 побед в 17 матчах, «Зенит» (12 побед) идет третьим.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-zavershaet-pobednuyu-seriyu-uniksa-i-nanosit-emu-pervoe-domashnee-porazhenie-v-sezone/
БК Зенит
БК УНИКС
0
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
«Деньги за это брать нельзя». Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС проиграл «Зениту» и не смог вернуться на первое место в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» о победе над УНИКСом: «Для нас была одна из лучших игр»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости