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29 января, 20:34

Главный тренер «Зенита» Паскуаль объяснил причину поражения от «Локомотива-Кубани»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (90:92).

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», это была достойная победа для них. В этой игре, очевидно, мы не лучшим образом провели первую четверть, особенно в защите. Это вселило в нас неуверенность. Несмотря на это, мы не выключились из игры и боролись, постарались вернуться, несколько раз были близки. Но не получилось», — приводит слова тренера сайт лиги.

«Зенит» занимает третье место в таблице группы А. «Локомотив-Кубань» идет пятым.

В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» 2 февраля встретится на выезде с казанским УНИКСом, «Зенит» 1 февраля примет дома столичный клуб МБА.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; 90:92. «Зенит» потерпел очередное поражение в этом сезоне. На этот раз чемпиона обыграл «Локо»

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-vyigryvaet-v-sankt-peterburge-vpervye-s-2019-go/
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Хавьер Паскуаль
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