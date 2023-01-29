Главный тренер «Зенита» Паскуаль объяснил причину поражения от «Локомотива-Кубани»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (90:92).

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», это была достойная победа для них. В этой игре, очевидно, мы не лучшим образом провели первую четверть, особенно в защите. Это вселило в нас неуверенность. Несмотря на это, мы не выключились из игры и боролись, постарались вернуться, несколько раз были близки. Но не получилось», — приводит слова тренера сайт лиги.

«Зенит» занимает третье место в таблице группы А. «Локомотив-Кубань» идет пятым.

В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» 2 февраля встретится на выезде с казанским УНИКСом, «Зенит» 1 февраля примет дома столичный клуб МБА.