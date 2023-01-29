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29 января, 20:20

Райкович: «Хочу высказать комплименты МБА, они играли жестко и агрессивно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу в стартовом матче второго этапа Единой лиги ВТБ против МБА (94:70).

«Поздравляю обе команды с показанной борьбой. Может быть, матч был не очень зрелищным с точки зрения нападения, зато все очень старались в защите. Хочу высказать комплименты МБА, они играли жестко и агрессивно. Нам было непросто. К тому же это стало для нас репетицией нашего следующего матча, поскольку «Нижний Новгород» играет в схожей манере», — приводит слова тренера сайт красно-синих

Московский клуб еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-01-29-cska-mba-news-report/
БК МБА
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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