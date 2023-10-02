Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:41

Главный тренер «Руны» Эрдоган высказался о дебюте команды в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу над «Автодором» (87:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь я хотел бы поздравить игроков. Мы очень поздно собрались все вместе перед сезоном и до сих пор привыкаем друг другу. Это не быстрый процесс, нам нужно какое-то время. Но я очень рад, что в нашей команде собраны игроки с сильным характером. Также стоит отметить, что мы новички Единой лиги ВТБ. Здорово, что клуб поддерживает наши попытки выстроить командную игру», — приводит слова Эрдогана сайт лиги.

Для московской «Руны» это был дебютный матч в Единой лиге ВТБ. Команда вошла в состав участниках сезона-2023/24 вместе с «Уралмашем». 6 октября новички лиги сыграют друг против друга.

БК Руна
Эртугрул Эрдоган
0
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукич рассказал, что ему не понравилось в победном матче «Пари НН» с «Минском»
Новости
RSS RSS
Все новости