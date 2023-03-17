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Сегодня, 21:51

Пашутин — о победе над «Минском»: «Мы понимали, что будет непросто»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Минском» (67:55) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали еще один шаг к плей-офф, к своей цели, — цитирует пресс-служба лиги Пашутина. — Сегодня мы настраивались на игру, так как знали, что «Минск» обыграл в последнем матче «Автодор» и показал запредельную борьбу на щитах и в защите. Мы понимали, что будет непросто, подготовились, контролировали снайперов — Близнюка и Микульского. Мы хорошо защищались, особенно в первой четверти, когда удалось создать преимущество. И дальше мы контролировали игру. Единственный момент: мы должны прибавить на подборах — «Минск» взял 16 отскоков на нашем щите. Тем не менее, наша защита заставила соперника ошибиться 24 раза. И я думаю, что это и позволило нам контролировать и держать этот ритм».

В следующем матче «Парма» сыграет против «Астаны» 22 марта. «Минск» встретится с казахстанской командой 26 марта.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pobeda-v-belarusi-garantirovala-parme-pari-mesto-v-plej-off/
БК Минск
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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