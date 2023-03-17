«Парма» победила «Минск»

«Парма» в гостях победила «Минск» в регулярном матче Единой лиги ВТБ — 67:55.

В составе пермского клуба самым результативным игроком стал Айзея Риз — 18 очков. Еще 17 очков на свой счет записал Джастин Роберсон. У минчан больше всех набрал Владислав Близнюк — 16 очков.

«Парма» одержала 4-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице проигравших с 15 победами в 30 матчах. «Минск» — последний — с 2 победами в 31 матче.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 55:67 (9:24, 18:18, 12:12, 16:13)

17 марта. Минск. «Минск-арена».