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Сегодня, 20:51

«Парма» победила «Минск»

Руслан Минаев
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«Парма» в гостях победила «Минск» в регулярном матче Единой лиги ВТБ — 67:55.

В составе пермского клуба самым результативным игроком стал Айзея Риз — 18 очков. Еще 17 очков на свой счет записал Джастин Роберсон. У минчан больше всех набрал Владислав Близнюк — 16 очков.

«Парма» одержала 4-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице проигравших с 15 победами в 30 матчах. «Минск» — последний — с 2 победами в 31 матче.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 55:67 (9:24, 18:18, 12:12, 16:13)

17 марта. Минск. «Минск-арена».

БК Минск
БК Парма (Пермь)
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