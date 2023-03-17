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Сегодня, 21:57

Вергун — о матче с «Пармой»: «В очередной раз убеждаемся, что не хватает глубины состава»

Мария Гусева
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Пармы» (55:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сложно рассчитывать на какой-то результат, когда мы совершаем 24 потери, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Вергуна. — И особенно больно, когда два разыгрывающих при 5 передачах совершают 12 потерь. Так, как мы играли во второй половине — с такой концентрацией, самоотдачей — мы должны играть с самого начала, и тогда у нас появится какой-то шанс. В очередной раз убеждаемся, что не хватает глубины состава. К сожалению, уровень мастерства при завершении атаки, при принятии ключевых решений играет сумасшедшую роль, и у соперника сегодня он оказался выше».

В следующем матче «Парма» сыграет против «Астаны» 22 марта. «Минск» встретится с казахстанской командой 26 марта.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pobeda-v-belarusi-garantirovala-parme-pari-mesto-v-plej-off/
БК Минск
БК Парма (Пермь)
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