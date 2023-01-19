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19 января, 23:55

Главный тренер МБА Карасев: «То, что болельщики сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение команды от «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (55:88).

«В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, потому что-то, что они сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть. Мы очень много ошибались. Я уже сказал команде в раздевалке, что усталость не может быть оправданием такой игре — в Евролиге команды играют при еще более плотном графике, и мы должны ориентироваться на лучших. У нас молодая команда, такие поражения тоже случаются, через них нужно пройти, сделать правильные выводы и исправить ошибки в дальнейшем», — цитирует Карасева пресс-служба лиги.

После этого матча «Нижний Новгород» вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/bitva-za-chetvertoe-mesto-nizhnij-stavit-komandnyj-rekord-i-obhodit-mba/
БК МБА
БК Нижний Новгород
Василий Карасев
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