Главный тренер МБА Карасев: «То, что болельщики сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение команды от «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (55:88).

«В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, потому что-то, что они сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть. Мы очень много ошибались. Я уже сказал команде в раздевалке, что усталость не может быть оправданием такой игре — в Евролиге команды играют при еще более плотном графике, и мы должны ориентироваться на лучших. У нас молодая команда, такие поражения тоже случаются, через них нужно пройти, сделать правильные выводы и исправить ошибки в дальнейшем», — цитирует Карасева пресс-служба лиги.

После этого матча «Нижний Новгород» вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям.