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Главный тренер «Минска» Вергун: «Мы хотим победить, для нас мало играть хорошо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары» (71:78).

«Игра в баскетбол состоит из сотни и тысячи микродуэлей и эпизодов. В конечном итоге мастерство игрока выходит на первый план. Что касается концовки: проигранный подбор, необязательные потери, потеря игрока, способного завершать атаку — в этом и заключается разница в уровне. Мы хотим победить, хотим каждый вечер играть в максимально хороший баскетбол. Для нас мало играть хорошо: минимум восемь-девять человек должны сыграть значительно выше своего среднего уровня. Сегодня по качеству игра для нас получилась выше среднего, с мотивацией проблем мы не испытывали. Второй этап? Мы будем бороться в каждой игре. Это однозначно», — цитирует Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Самара» одержала девятую победу и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Минск» с одной победой идет на последней строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/samara-pobezhdaet-minsk-i-ukreplyaetsya-v-zone-plej-off/
БК Минск
БК Самара
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