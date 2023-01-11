«Астана» переиграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
«Астана» в домашнем матче одержала победу над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:48.
Самым результативным в составе хозяев стал Рустам Мурзагалиев — 14 очков. В составе «Минска» 12 очков набрал Зак Смит.
«Астана» одержала четвертую победу в сезоне и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице после 20 матчей. «Минск» с одной победой в сезоне идет на последней, 12-й строчке.
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«Астана» — «Минск» — 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12)
11 января. Астана. «СК Велотрек».
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