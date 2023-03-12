Главный тренер «Енисея» Анзулович: «Нам тяжело выигрывать оппонента в 30 очков, чтобы побеждать»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Пармы» (78:79) в матче Единой лиги ВТБ.

«Я очень горжусь своей командой. Но нам тяжело выигрывать оппонента в 30 очков, чтобы побеждать. Каждый, кто смотрит игру, понял, о чем я говорю, и этого достаточно», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» идет на четвертой строчке в турнирной таблице этапа проигравших.