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Главный тренер «Енисея» Анзулович: «Нам тяжело выигрывать оппонента в 30 очков, чтобы побеждать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Пармы» (78:79) в матче Единой лиги ВТБ.

«Я очень горжусь своей командой. Но нам тяжело выигрывать оппонента в 30 очков, чтобы побеждать. Каждый, кто смотрит игру, понял, о чем я говорю, и этого достаточно», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» идет на четвертой строчке в турнирной таблице этапа проигравших.

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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