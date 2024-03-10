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Сегодня, 17:48

Райкович: «ЦСКА смог переломить матч, который складывался для нас очень неудачно»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил победу команды над «Локомотивом-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Армейцы в овертайме обыграли краснодарскую команду со счетом 96:82.

«Для нас сейчас сложный момент — несколько поражений подряд, потеря Каспера Уэйра, который очень для нас важен. И мы перестраиваемся, чтобы найти новые взаимодействия. Важные попадания Никиты Курбанова, созидание от Мело Тримбла, подборы Тони Джекири, Амата М'Бая, защита Ивана Ухова в овертайме сделали результат. Но я хочу поблагодарить всю команду — мы смогли переломить матч, который складывался для нас очень неудачно во второй половине», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

Московская команда прервала антирекордную серию из четырех поражений подряд в турнире. На данный момент армейцы занимают 2-е место в группе А. «Локомотив-Кубань» располагается на 4-й позиции.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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