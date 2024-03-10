ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и прервал 4-матчевую серию поражений

ЦСКА на выезде победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:82 ОТ.

Больше всего очков в этой встрече набрал Мело Тримбл, выступающий за команду гостей, — 26.

Московская команда прервала антирекордную серию из четырех поражений подряд в турнире. На данный момент армейцы с 23 победами в 30 играх занимают 2-е место в группе А. «Локомотив-Кубань», который выиграл 20 матчей в этом сезоне, располагается на 4-й позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 82:96 ОТ (17:27, 15:15, 29:18, 17:18, 4:18)

Л: Уайт (19), Акун-Перселл (13), Мартюк (13)

Ц: Тримбл (26), М'Бай (21), Жан-Шарль (14)

10 марта. Краснодар. «Баскет-холл».