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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в гостях у «СЭ»

13:00

В пятницу, 18 декабря, в 17:00 гостем YouTube студии «СЭ» станет генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный.

В текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга уверенно лидирует в Единой лиге ВТБ, одержав семь побед в восьми матчах, а также идет среди лидеров Евролиги. Подопечные Хави Паскуаля умеют реальный шанс уже на второй год своего участия в главном турнире Старого света пробиться в плей-офф.

В прямом эфире Александр Церковный расскажет о предстоящем матче с ЦСКА и ответит на вопросы болельщиков:

— Как удалось пригласить экс-тренера «Барселоны» Паскуаля в Санкт-Петебург?

— Насколько тяжело было комплектовать команду в период пандемии коронавируса?

— Кого можно похвалить за потрясающую форму Кевина Пангоса, который проводит один из лучших сезонов в карьере после тяжелой травмы?

— Насколько премиальные в баскетболе отличаются от футбола?

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