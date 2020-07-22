Гендиректор «Химок» объяснил, почему клуб предпочел Воронова Фридзону

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал, почему клуб не стал подписывать защитника Виталия Фридзона, который выступал за подмосковную команду с 2004 по 2013 год, предпочтя ему Евгения Воронова из «Зенита».

— О переходе Воронова в «Химки» не было никаких инсайдов. Получается, договорились буквально за несколько дней?

— Получилось все очень быстро, — приводят «Известия» слова Астахова. — Опять же это было пожелание главного тренера, он хотел видеть Женю в нашей команде. В прошлом году Воронов провел отличный сезон в «Зените», показал свои лидерские качества, огромную работоспособность, желание играть в защите и в нападении. Такие качества импонируют любому наставнику. И Римас не исключение. В любом случае на рынке есть дефицит российских игроков, и было принято решение сделать предложение защитнику. Он его принял, и все остались довольны.

— В это же время на рынке был капитан сборной России Виталий Фридзон. Не думали вернуть его в команду (титулованный защитник выступал за «Химки» с 2004 по 2013 год и даже был капитаном коллектива)?

— Виталия не рассматривали. Нам нужен был игрок, который прошлый сезон провел в Евролиге, на высоком уровне. В этом смысле Воронов смотрелся предпочтительнее.