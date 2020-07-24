Ганькевич продолжит играть за «Нижний Новгород»

Российский центровой Александр Ганькевич останется в «Нижнем Новгороде» до конца сезона-2020/21, сообщает сайт клуба.

В «Нижний» он перешел летом 2019-го из клуба суперлиги «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). С 2012 года Ганькевич находился в системе московского ЦСКА, выступал в ее молодежных командах, а также играл на правах аренды в «Урале» (Екатеринбург), «Спартаке-Приморье» (Владивосток), и «Ревде».

В июне перед подписанием контракта с «Нижним» Ганькевич и ЦСКА договорились о расторжении соглашения.

В Единой лиге ВТБ-2019/20 24-летний баскетболист набирал в среднем 6,3 очка, 2,1 подбора и 1,7 передачи за матч.