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Ганькевич продолжит играть за «Нижний Новгород»

17:30
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Российский центровой Александр Ганькевич останется в «Нижнем Новгороде» до конца сезона-2020/21, сообщает сайт клуба.

В «Нижний» он перешел летом 2019-го из клуба суперлиги «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). С 2012 года Ганькевич находился в системе московского ЦСКА, выступал в ее молодежных командах, а также играл на правах аренды в «Урале» (Екатеринбург), «Спартаке-Приморье» (Владивосток), и «Ревде».

В июне перед подписанием контракта с «Нижним» Ганькевич и ЦСКА договорились о расторжении соглашения.

В Единой лиге ВТБ-2019/20 24-летний баскетболист набирал в среднем 6,3 очка, 2,1 подбора и 1,7 передачи за матч.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32281

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