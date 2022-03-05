Фридзон, Вяльцев и Моня стали игроками «Зенита»

Состав основной команды питерского «Зенита» пополнили три легенды отечественного баскетбола, информирует сайт клуба.

Это защитники Виталий Фридзон (36 лет), выступавший за сине-бело-голубых в прошлом сезоне, Егор Вяльцев (36 лет), многие годы представлявший подмосковные «Химки» и многолетний капитан и лидер химчан, форвард Сергей Моня (38 лет).

Ожидается, что они примут участие уже в ближайшем матче.

В составе основной команды также готовятся к играм баскетболисты «Зенит-М» Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов.

Напомним, что руководство баскетбольной Евролиги, где выступал «Зенит», отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации.