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Сегодня, 16:44

Фридзон, Вяльцев и Моня стали игроками «Зенита»

Роман Шишов
Корреспондент

Состав основной команды питерского «Зенита» пополнили три легенды отечественного баскетбола, информирует сайт клуба.

Это защитники Виталий Фридзон (36 лет), выступавший за сине-бело-голубых в прошлом сезоне, Егор Вяльцев (36 лет), многие годы представлявший подмосковные «Химки» и многолетний капитан и лидер химчан, форвард Сергей Моня (38 лет).

Ожидается, что они примут участие уже в ближайшем матче.

В составе основной команды также готовятся к играм баскетболисты «Зенит-М» Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов.

Напомним, что руководство баскетбольной Евролиги, где выступал «Зенит», отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5405
БК Зенит
Виталий Фридзон
Егор Вяльцев
Сергей Моня
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