Фридзон, Боломбой, Ристич и Виналес получили wild card на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила обладателей wild card на Матч всех звезд, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт лиги.

В состав «Звезд России» получили приглашение защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон и центровой ЦСКА Джоэл Боломбой.

В сборную «Звезд Мира» выбраны центровой «Астаны» Душан Ристич и защитник «Калева» Кайл Виналес.