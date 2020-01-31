Фридзон, Боломбой, Ристич и Виналес получили wild card на Матч звезд Единой лиги ВТБ
31 января 2020, 13:09
Единая лига ВТБ объявила обладателей wild card на Матч всех звезд, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт лиги.
В состав «Звезд России» получили приглашение защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон и центровой ЦСКА Джоэл Боломбой.
В сборную «Звезд Мира» выбраны центровой «Астаны» Душан Ристич и защитник «Калева» Кайл Виналес.
Дополнительная информация
https://www.vtb-league.com/ru/news/fridzon-bolomboj-ristich-i-vinales-poluchili-wild-card-na-match-vseh-zvezd/