Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Фридзон, Боломбой, Ристич и Виналес получили wild card на Матч звезд Единой лиги ВТБ

31 января 2020, 13:09
Теги:

Единая лига ВТБ объявила обладателей wild card на Матч всех звезд, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт лиги.

В состав «Звезд России» получили приглашение защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон и центровой ЦСКА Джоэл Боломбой.

В сборную «Звезд Мира» выбраны центровой «Астаны» Душан Ристич и защитник «Калева» Кайл Виналес.

Дополнительная информация

https://www.vtb-league.com/ru/news/fridzon-bolomboj-ristich-i-vinales-poluchili-wild-card-na-match-vseh-zvezd/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир