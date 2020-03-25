Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Форвард «Зенита» Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей

08:50
Мария и Андрей Зубковы. Фото Instagram
Мария и Андрей Зубковы. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Зенита» Андрей Зубков поздравил жену Марию с днем рождения.

Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.

— С днем рождения меня! — написала Зубкова в Instagram. — Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь.

Пара недавно сыграла свадьбу. До это Мария была 16 лет замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир