Форвард Такер покинул «Нижний Новгород» спустя неделю после подписания контракта

Американский форвард Джордан Такер не сыграет за «Нижний Новгород» в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, спустя неделю после подписания контракта он воспользовался предусмотренной в нем опцией выхода, чтобы перейти в одну из европейских команд. При использовании данной опции игрок должен будет выплатить клубу бай-аут.

В прошлом сезоне 25-летний американец дебютировал в Европе, выступая в чемпионатах Македонии и Болгарии. До этого он провел один год в G-лиге НБА. В 26 матчах за болгарский «Черноморец» Такер набирал в среднем 20,3 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.