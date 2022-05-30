Карасев объяснил за счет чего «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (97:95, счет в серии — 2:3).

«Это был сложный матч, в котором мы отыграли преимущество в 13 очков, — сказал «СЭ» Сергей Карасев. — Во второй и третьей четверти мы смогли собраться. Тот настрой, с которым мы приехали в Москву, дал о себе знать. Билли [Бэрон] провел еще один потрясающий матч, во многом его безумные, шальные броски предвосхитили нашу победу. С другой стороны, в ЦСКА, наверняка, внимательно скаутировали его. Они знают, что Бэрон бросает из любой ситуации. А 6/8 средних попаданий от Пойтресса, львиная доля из которых данки. Это очень круто. Я, к сожалению, получил пятый фол в концовке, когда хотел помешать Шведу забросить из-под кольца. Не получилось, но свою часть работы я тоже выполнил. Еще бы отметил, что очень важную роль сыграли Моня и Фридзон, которые очень помогли отыграться. Картер провел хорошие минуты, набрав 11 очков, Мики был полезен на обоих концах площадки. Все вместе мы подарили Петербургу еще один праздник. Надеюсь, что в шестом матче у нас получится сравнять счет в этом противостоянии».

Следующий матч финальной серии пройдет 2 мая в Северной столице.