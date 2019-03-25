Евгений Пашутин: "В матче с ЦСКА надо контролировать подбор и быстро переходить из защиты в нападение"

Главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин назвал секреты успеха, которые помогут его команде одержать победу над ЦСКА в предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт клуба из Саратова. Встреча пройдет сегодня, 25 марта, начало – в 18.00 (мск).

– ЦСКА – один из лидеров Евролиги и лидер Лиги ВТБ, а также лучшая команда чемпионата по игре в нападении. Армейцы обладают глубоким составом и имеют на каждой позиции по два высококлассных исполнителя. Усилиями Родригеса, Хиггинса и Де Коло они много задействуют игроков в "посту", активно применяют "пик-н-роллы" и отлично двигают мяч. Наша задача – контролировать ритм, сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут и максимально останавливать их передвижение мяча в нападении, заставив больше играть один на один. В "посту" крайне важно справиться с Курбановым, Клайберном, Де Коло и Хиггинсом, не позволять им легко забивать из-под кольца. Мы должны контролировать подбор и быстро переходить из защиты в нападение. Если быстрый прорыв не удается, то следует действовать умно и двигать мяч, избегая неподготовленных бросков с сопротивлением, а за счет скорости и перемещений находить слабые стороны соперника. Их не так много, но при хорошем движении мяча у нас обязательно появятся ситуации для свободных бросков.

Афиша "Автодор" – ЦСКА – это многолетнее противостояние с богатой историей. Для каждого из нас предстоящий матч станет гипермотивацией. Приложим все силы, чтобы навязать армейцам максимально жесткую (в пределах правил) борьбу и будем играть на победу, – цитирует Пашутина пресс-служба "Автодора".

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