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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Владиславом Трушкиным

12:34
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Форвард Владислав Трушкин стал игроком «Локомотива-Кубани». Контракт с 28-летним игроком заключен по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.

На протяжении последних трех сезонов Трушкин выступал за санкт-петербургский «Зенит». Ранее он играл за московское «Динамо», казанский УНИКС, красноярский «Енисей».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ россиянин набирал 3,7 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/161863/

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Иван Шитик все материалы автора

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