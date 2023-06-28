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Сегодня, 16:48

Еще одного обвиняемого по делу Алексея Шведа отпустили из СИЗО под домашний арест

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуранта дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа 19-летнего Глеба Писарева отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 28 июня суд сменил меру пресечения Писареву: два месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми. Из четырех обвиняемых за решеткой остался только 31-летний Юсуф Мирашуров, который, по словам нападавших, наносил самые жесткие удары спортсмену.

Братьев Рамзина и Князя Амирслановых в конце июня отпустили под подписку. По информации Shot, младший — Рамзин — сразу же улетел в Баку.

Напомним, что в ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Алексей Швед. Обвиняемые по делу Шведа — на свободе. Они признали вину и получат условный срок?

Источник: https://t.me/shot_shot/53478
БК ЦСКА
Алексей Швед
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