Еще одного обвиняемого по делу Алексея Шведа отпустили из СИЗО под домашний арест

Фигуранта дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа 19-летнего Глеба Писарева отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 28 июня суд сменил меру пресечения Писареву: два месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми. Из четырех обвиняемых за решеткой остался только 31-летний Юсуф Мирашуров, который, по словам нападавших, наносил самые жесткие удары спортсмену.

Братьев Рамзина и Князя Амирслановых в конце июня отпустили под подписку. По информации Shot, младший — Рамзин — сразу же улетел в Баку.

Напомним, что в ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.