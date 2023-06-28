Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:33

Главный тренер «Руны» Эрдоган: «Могу только представить, каким трудным был путь к Единой лиге ВТБ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эртугрул Эрдоган прокомментировал назначение на пост главного тренера «Руны».

«Уважаемая семья баскетбольного клуба «Руна», могу только представить, каким трудным был путь к Единой лиге ВТБ. Вы дали мне возможность присоединиться к команде на этом отрезке вашего пути. С этого момента мы будем идти рука об руку и двигаться вверх шаг за шагом. Я могу принять неудачу — каждый иногда терпит неудачу — но я не могу смириться с отсутствием попыток. Мы попытаемся вместе!» — приводит слова Эрдогана пресс-служба клуба.

24 мая Единая лига ВТБ подтвердила, что «Уралмаш» и «Руна» станут участниками турнира в сезоне-2023/24. Состав участников турнира увеличился до 14 команд.

Источник: https://t.me/pbcruna/2696
баскетбол
0
Читайте также
Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
Липницкая дождалась мужа из зоны СВО. История любви олимпийской чемпионки
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МБА объявил об уходе из команды Антона Пушкова

Еще одного обвиняемого по делу Алексея Шведа отпустили из СИЗО под домашний арест
Новости
RSS RSS
Все новости