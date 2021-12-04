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«Енисей» подписал центрового Джеймса Томпсона

15:40
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«Енисей» подписал контракт с центровым Джеймсом Томпсоном, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2021/22.

Этот сезон Томпсон начинал в Израильском Чемпионате. Средняя статистка Томпсон за «Хапоэль Хайфа» в национальном чемпионате составила — 8,5 очка + 7 подборов за 24 минуты на паркете.

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Анна Горшкова все материалы автора
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