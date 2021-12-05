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Итудис о матче с «Локомотивом-Кубань»: «У них было 20 дней на подготовку, а у нас всего один»

Тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ
10:32
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«У «Локо» было около 20 дней на подготовку к игре, а у нас был всего один. Мы в разных ситуациях. Недавно они подписали нового, опытного игрока, Куинна Кука. Они хорошо бегут, всегда мотивированы и играют в быстром темпе. Они очень агрессивны на щитах, особенно Уильямс и Мотли, но им все помогают. В целом это будет очень интересная и сложная игра», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-05-lokomotiv-kuban-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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