Итудис о матче с «Локомотивом-Кубань»: «У них было 20 дней на подготовку, а у нас всего один»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».
«У «Локо» было около 20 дней на подготовку к игре, а у нас был всего один. Мы в разных ситуациях. Недавно они подписали нового, опытного игрока, Куинна Кука. Они хорошо бегут, всегда мотивированы и играют в быстром темпе. Они очень агрессивны на щитах, особенно Уильямс и Мотли, но им все помогают. В целом это будет очень интересная и сложная игра», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря. Начало встречи — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-05-lokomotiv-kuban-cska-news-preview/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю