ЦСКА уступил УНИКСу и потерпел четвертое поражение подряд

ЦСКА дома потерпел поражение от УНИКСа в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:84.

Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич из казанской команды, набравший 38 очков.

Армейцы потерпели четвертое поражение подряд — до этого московская команда уступила «Зениту» (71:81), «Парме» (80:84) и также УНИКСу (73:83). На данный момент ЦСКА с 22 победами располагается на втором месте в группе А. Клуб из Казани выиграл 23 матча за сезон и возглавляет турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 78:84 (15:22, 27:16, 16:18, 20:28)

Ц: Тримбл (17), Жан-Шарль (16), М'Бай (11)

У: Димитриевич (38), Найт (12), Грин (11)

5 марта. Москва. «Мегаспорт».