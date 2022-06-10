Емченко продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим защитником Владиславом Емченко. Сейчас игрок находится в расположении сборной России.

«Локосемья, всем привет! Следующий сезон я проведу в составе «Локомотива-Кубань». Я очень рад. Это клуб, который меня воспитал, в котором я вырос, где прошел через всю молодежную систему... Большое спасибо руководству «Локо». На данный момент нахожусь в сборной России, улучшаю свои баскетбольные навыки. После завершения сборов нам всем, думаю, нужно отдохнуть и немножко абстрагироваться от баскетбола. Набраться сил, зарядиться энергией. И — быть готовыми к следующему сезону. Уверен, с поддержкой наших болельщиков мы добьемся хороших результатов», — приводит пресс-служба клуба слова Емченко.

В минувшем сезоне Емченко провел за краснодарскую команду 29 матчей, набирая в среднем по 4,5 очка, 1,9 подбора и 1,2 передачи .