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Сегодня, 00:17

Емченко продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим защитником Владиславом Емченко. Сейчас игрок находится в расположении сборной России.

«Локосемья, всем привет! Следующий сезон я проведу в составе «Локомотива-Кубань». Я очень рад. Это клуб, который меня воспитал, в котором я вырос, где прошел через всю молодежную систему... Большое спасибо руководству «Локо». На данный момент нахожусь в сборной России, улучшаю свои баскетбольные навыки. После завершения сборов нам всем, думаю, нужно отдохнуть и немножко абстрагироваться от баскетбола. Набраться сил, зарядиться энергией. И — быть готовыми к следующему сезону. Уверен, с поддержкой наших болельщиков мы добьемся хороших результатов», — приводит пресс-служба клуба слова Емченко.

В минувшем сезоне Емченко провел за краснодарскую команду 29 матчей, набирая в среднем по 4,5 очка, 1,9 подбора и 1,2 передачи .

Источник: https://lokobasket.com/news/192062/
БК Локомотив-Кубань
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