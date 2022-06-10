Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби»

«Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.

По данным инсайдера Маттео Андриани, израильский клуб предлагает специалисту 3-летний контракт. Сторонам осталось обговорить последние детали сделки.

Другой источник, журналист Яков Меир, сообщает, что сделка может быть закрыта в эти выходные. Кроме того, вслед за Паскуалем в «Маккаби» может перейти форвард «Зенита» Джордан Мики.

5 мая клуб из Санкт-Петербурга впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию с ЦСКА со счетом 4-3. Джордан Мики был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ.