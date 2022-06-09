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Сегодня, 18:47

Агент Шведа рассказал, что игрок остается в ЦСКА на следующий сезон

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал состояние здоровье своего клиента. Лидер армейцев получил перелом двух пястных костей правой руки в третьей четверти седьмого матча финальной серии против «Зенита».

«На следующий неделе состоится операция, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — После ее завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть, Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона».

Также агент заявил, что Швед останется в ЦСКА. Летом 2021 года бронзовый призер Олимпиады подписал соглашение по схеме «1+1».

—Клуб активировал опцию продления контракта на следующий сезон, — сказал Обрад Фимич.

В текущем сезоне Швед в среднем набирая 15,5 очка и 5,4 передачи в Единой лиге ВТБ. Это лучшие показатели в московской команде.

БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
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