Агент Шведа рассказал, что игрок остается в ЦСКА на следующий сезон

Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал состояние здоровье своего клиента. Лидер армейцев получил перелом двух пястных костей правой руки в третьей четверти седьмого матча финальной серии против «Зенита».

«На следующий неделе состоится операция, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — После ее завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть, Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона».

Также агент заявил, что Швед останется в ЦСКА. Летом 2021 года бронзовый призер Олимпиады подписал соглашение по схеме «1+1».

—Клуб активировал опцию продления контракта на следующий сезон, — сказал Обрад Фимич.

В текущем сезоне Швед в среднем набирая 15,5 очка и 5,4 передачи в Единой лиге ВТБ. Это лучшие показатели в московской команде.