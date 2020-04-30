Егор Вяльцев: «Хотелось бы какие-то медали получить, а не просто так сезон отработать»

Атакующий защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился мнением о сезоне Единой лиги ВТБ. Из-за пандемии коронавируса он был завершен досрочно.

— Сезон не доигран. Как его признать успешным? Да, мы шли на хорошей позиции, но самое важное происходит в плей-офф, — цитирует Вяльцева «Российская газета». — И на пик формы команды выходят именно к этой стадии. К сожалению, не удалось в этом поучаствовать. Но что теперь сделать: как есть, так есть. Мы не одни такие. Все, что сейчас происходит, происходит во всем мире. Переживать по этому поводу? Да, есть повод для переживаний. У спортсмена век короткий. В частности, я переживаю. Хотелось бы какие-то медали получить, а не просто так сезон отработать. Сезон не завершен, а год прошел — вот что плохо. Но весь мировой спорт в таком положении. Олимпиаду отменили, а к ней люди по четыре года готовились. Люди отдали все силы на это, многие собирались после Игр завершить карьеру. А теперь им предстоит еще один год ожидания.

— Каким вам этот сезон запомнится? Помимо того, что он был завершен досрочно.

— Мы шли на первой позиции всего с одним поражением. В этом сезоне был один из интереснейших чемпионатов. Любая команда могла выиграть у любой независимо от положения в турнирной таблице. Этим сезон и запомнится.