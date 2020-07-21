Джонни О'Брайант продлил контракт с краснодарским «Локомотивом»

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с тяжелым форвардом Джонни О'Брайантом, сообщает пресс-служба железнодорожников.

27-летний американец стал самым результативным игроком «Локомотива», набирая в среднем 15,5 очка за игру. В Еврокубке О'Брайант набирал 13,8 очка, 5,1 подбора и 1,4 ассиста в среднем за игру, в Единой лиге ВТБ — 16,4 очка, 5,7 подбора и 2,6 ассиста.