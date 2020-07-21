Джонни О'Брайант продлил контракт с краснодарским «Локомотивом»
15:33
«Локомотив-Кубань» продлил контракт с тяжелым форвардом Джонни О'Брайантом, сообщает пресс-служба железнодорожников.
27-летний американец стал самым результативным игроком «Локомотива», набирая в среднем 15,5 очка за игру. В Еврокубке О'Брайант набирал 13,8 очка, 5,1 подбора и 1,4 ассиста в среднем за игру, в Единой лиге ВТБ — 16,4 очка, 5,7 подбора и 2,6 ассиста.
Джонни О'Брайант остается с нами!?— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) July 21, 2020
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Johnny O'Bryant signs one-year contract extension with Loko! pic.twitter.com/Z3V4SllRg5
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