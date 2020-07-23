Защитник Дмитрий Кулагин покинул «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Контракт 28-летнего россиянина был заключен по схеме «2+2», по окончании сезона завершился второй год сотрудничества клуба с игроком, поэтому стороны имели возможность расторгнуть соглашение.

В составе «Локомотива» защитник выиграл Кубок России, становился финалистом Еврокубка и признавался лучшим защищающимся игроком Единой Лиги ВТБ. Кулагин входит в топ-10 в истории команды по набранным очкам (1097) и в топ-5 по передачам (379). В сезоне-2019/20 он набирал за команду в среднем 10,9 очка, 3,6 ассиста и 4,1 подбора в среднем за игру в Еврокубке, в Единой лиге ВТБ — 9,5 очка, 4,6 ассиста и 2,8 подбора в среднем за игру.