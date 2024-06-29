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Сегодня, 13:10

Гендиректор «Зенита» объяснил причины поражения от ЦСКА в полуфинале Кубка Белова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «Известиям» отметил, что травмы Бояна Дублевича и Кайла Курича сильно сказались на итогах сезона.

— Теперь о поражении от ЦСКА в полуфинале Кубка Белова. Наверняка, вы много общались с Паскуалем после серии с армейцами? Есть ли у вас понимание, почему команда играла с такими перепадами?

— Травмы Дублевича и Курича. В полуфинале мы вынуждены были фактически играть другой командой. Следом повреждение Георгия Жбанова, которое дало возможность для бенефиса Каспера Уэйра в шестой игре.

— Насколько серьезные травмы были у Курича и Дублевича? Был ли шанс увидеть их в плей-офф, если бы вы оказались в финале? Сами парни были готовы сыграть?

— Потерять двух ведущих игроков к решающим играм, что может быть хуже? Наверное, лишиться троих. Оба делали всё, чтобы успеть восстановиться и помочь, но, к сожалению, без шансов.

— Весь сезон команду преследовали травмы — новый тренер по ОФП Юре Дракслер не справился со своей работой? Или это совпадение?

— Юре — большой профессионал и один из лучших тренеров по физической подготовке в Европе. Есть травмы, которые сложно предугадать и избежать, это как раз то, что преследовало нас.

— Понятно, что все сильны задним умом. Но если отмотать время назад, стали бы вы менять Адриана Моэрмана на Джувэна Моргана и Джоша Карлтона?

— Морган добавил вариативности и энергии на четвертой позиции, где мы весь чемпионат уступали прямым конкурентам. Карлтон заменил выбывшего из-за травмы Дублевича. У нас было несколько дней, чтобы найти замену черногорцу и дозаявить игрока. Из тех, кто был свободен и мог помочь, Джош единственный, кто сразу согласился на переезд. У Карлтона было недостаточно времени для адаптации.

Источник: Известия
Баскетбол
БК Зенит
Александр Церковный
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